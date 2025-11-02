Más de 67.000 euros en el tercer programa de La ruleta de la suerte noche

Este tercer programa de La ruleta de la suerte noche no ha dejado a nadie indiferente. Ha tenido de todo, desde quiebras hasta el panel final.

Jorge Fernández y Laura Moure han presentado uno de los programas más especiales. El nivel de los concursantes es cada vez mejor y los tres últimos protagonistas lo han demostrado llevándose grandes sumas de dinero.

Uno de los mejores momentos del tercer programa ha sido para Jorge Fernández, sobre todo cuando ha descubierto que Tayra Taylor y Joaquín Padilla junto a la banda iba a interpretar una de sus canciones favoritas. El presentador lo ha dado todo bailando la canción de Guns N´Roses.

Pero, sin lugar a duda, el momento de oro del tercer programa se lo lleva Jessica que, ya a lo largo de la noche ha resuelto uno de los paneles por 11.650 euros. Y por si fuera poco, después ha continuado sumando.

La concursante ha conseguido llegar al final con un marcador con 24.350 euros. Jessica no se ha detenido con ese gran premio, sino que le ha sumado 15.000 euros más después de resolver el panel final, consiguiendo 39.350 euros.

El tercer programa de La ruleta de la suerte noche bate récords, un total de 67.825 euros repartidos entre los tres concursantes. ¡Enhorabuena!