María Becerra explica el secreto que le catapultó a la fama: “Había tantas cosas que no me animaba a decirle...”

Sebastián Yatra ha llegado muy fuerte a La Voz, con un equipo muy competitivo con el que espera alzarse como el ganador de la edición. La Gran Batalla fue la prueba perfecta que ha demostrado la calidad que tienen sus talents, que si se lo proponen, pueden llegar muy lejos en el mundo de la música.

Para estas fases del programa, los coaches cuentan con la ayuda de sus asesores, y Yatra ha confiado en María Becerra para asesorarle con estas complicadas decisiones. La artista argentina, cuando se presentó ante el grupo de talents, quiso compartir con ellos sus inicios en la música.

Porque María Becerra, antes de ser cantante, se dejaba ver en Youtube. Pero un día, todo cambió para ella: “Fue una canción que escribí para una chica que estaba enamorada”, confiesa la artista argentina sobre su secreto que le catapultó a la fama sobre los escenarios.

“Había tantas cosas que no me animaba a decirle...”, señala María Becerra, encontrando en la música un refugio y un medio en el que desarrollar y dejar fluir sus sentimientos, un amor por la música que la ha llevado muy lejos a día de hoy. ¡Dale al play no te pierdas todo lo que ha contado la artista argentina!