'Cuando el viento hable', lee en EXCLUSIVA el primer capítulo del libro de la finalista del Premio Planeta Ángela Banzas

'Cuando el vientohable' es una historia inolvidable sobre la amistad y el valor de la esperanza que nos regala su autora, Ángela Banzas. También explora temáticas como la reivindicación de la imaginación o la necesidad de hacer frente a la memoria colectiva. La novela finalista del Premio Planeta, 'Cuando el viento hable', transporta al lector a la Galicia de la posguerra, al poder de la imaginación y a la tierra que la vio nacer.

Es un alegato pacifista que destaca la dureza del miedo y el agotamiento de la posguerra. Y es que, Sofía, la protagonista, a pesar de que no nació durante la guerra, tampoco conoce la paz, a excepción de las enseñanzas de su padre.

La novela es una historia de suspense y ternura, que transita entre el recuerdo, la fantasía, el trauma y la esperanza. Una trama original que no duda en plantear una denuncia de la violencia institucional y del uso del cuerpo femenino como campo de batalla.

Ángela Banzas se ha convertido en una de las voces más especiales de la ficción español con un estilo elegante y dinámico. Los lectores se sienten atraídos por la profundidad emocional que cultiva en cada novelas y la fascinante construcción de personajes.

La autora sabe plasmar la velocidad de la acción y el suspense al tiempo que asume la cadencia más pausada de las descripciones y reflexiones de los protagonistas. Asimismo, destaca el uso de elementos góticos y de suspense, reflejando la oscuridad y el miedo que impregnaban la vida en los años 50.

Lee el primer capítulo de 'Cuando el viento hable' en EXCLUSIVA

Sofía establecerá un vínculo especial con Julia, junto a la que descubrirá el poder que entraña el concentrarse en lo bello incluso en los días más grises y en las peores circunstancias, haciendo de la esperanza un motor que podrá, contra todo pronóstico, cambiarlo todo.

La protagonista crece amparada por la protección de sus abuelos y por las historias que su padre, Félix, bibliotecario y antiguo librero, comparte con ella. Historias que le proporcionaránla mejor manera de escapar de los retos de la posguerra.

Los secretos definen la infancia de la protagonista, quien, será ingresada en el Hospital Real de Santiago, donde conocerá a Julia, su compañera de habitación. Una joven que ha crecido entre las paredes del centro sanitario por culpa de la hidrocefalia y la leucemia que padece. Frente a los retos a los que se enfrenta Sofía, logrará inventar mundos para Julia, mirar al miedo de frente y soñar.

Sobre la autora

La autora nació en Santiago de Compostela en 1982. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago y MBA por la Escuela Europea de Negocios de Madrid.

Debutó en la literatura en el año 2021 con la novela 'El silencio de las olas'. Después ha publicado 'La conjura de la niebla', 'La sombra de la rosa' y 'El aliento de las llamas'. Hasta llegar a 'Cuando el viento hable', la novela finalista del Premio Planeta 2025.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.