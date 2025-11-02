Una joven de 23 años muere tras hacer un reto de beber alcohol

Lo que parecía ser una noche de diversión celebrando una fiesta de cumpleaños, ha terminado en tragedia. María José Ardilla, una joven de 23 años ha muerto en Cali, Colombia, tras hacer un reto de beber alcohol.

Beber seis rondas en menos de 10 minutos

En la noche del sábado 25 de octubre, María José Ardilla, una joven que se encontraba celebrando su cumpleaños en un bar de Cali, decidía aceptar el reto de consumir diferentes rondas de licor a cambio de un millón de euros, concretamente tenía que beberse seis rondas en menos de 10 minutos.

Según han relatado sus familiares, la joven ingirió múltiples bebidas alcohólicas mezclando ron, aguardiente y whisky, lo que le provocó un colapso casi inmediato.

El dolor de un padre

Andrés Ardila, el padre de la joven de 23 años, ha mostrado su dolor en una entrevista con el diario El País, de Cali: "Tratamos de revivirla hasta lo último pero ya fue demasiado tarde. María José tardó 17 minutos en llegar al hospital, y allí presentó la muerte cerebral. Mi hija ha fallecido, la desconectaron a las 16:00h de la tarde, estamos muy consternados".

La joven había sido madre hace poco

María José había sido madre hace 10 meses y llevaba mucho tiempo sin beber debido al embarazo. Según ha reconocido su madre en una entrevista en Blu Radio: "Ya había terminado de amamantar y realmente llevaba bastante tiempo sin beber. Y la inauguración de volver a beber fue con este reto, desgraciadamente".

La madre de la joven ha relatado que su hija hizo este reto "porque tenía una amiga que económicamente necesitaba el dinero" y quería ayudarle. Pero su cuerpo no lo aguantó.

El local lamenta los hechos

El restaurante donde se hizo el reto se ha querido pronunciar tras la muerte de la joven: "Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos el sábado 25 de octubre del presente año. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento, y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”.

Dos adolescentes mueren al practicar el reto viral en trenes

A principios del pasado mes de octubre, dos adolescentes murieron en el techo de un convoy de metro en Nueva York tras hacer un reto viral de 'subwaysurfing'. Dicha práctica, como su propio nombre indica, consiste en viajar sobre la carrocería de un tren en movimiento, bien agarrados a los costados, por debajo entre las ruedas o de pie sobre el techo. Con las últimas muertes, se elevan a cinco el número total de víctimas de 'subwaysurfing' este año.

Defecar en el agua: el reto viral que obliga a cerrar piscinas

Este verano otro de los retos más virales fue el de defecar en el agua, lo que obligó al cierre de tres piscinas en Catalunya. Un reto que circula por las redes sociales desde el año 2018 y que consiste en defecar dentro de una piscina para fastidiar al resto de bañistas.

Una práctica que es bastante peligrosa, ya que los excrementos contienen microorganismos patógenos que se pueden transmitir más fácilmente si se traga agua contaminada, o esta entra en contacto con una herida. Esto obliga a cerrar las instalaciones para evitar que las bacterias de las heces amenacen la salud de los bañistas.

