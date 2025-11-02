"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

Cada semana en El Hormiguero se cierra con la habitual tertulia de actualidad en la que, además de Pablo Motos, también intervienen Tamara Falcó, CristinaPardo, JuandelVal y NuriaRoca.

Sin embargo, más allá del puro análisis político, en ocasiones como está, cuentan anécdotas propias. Esta vez, la protagonista ha sido la marquesa de Griñón, que ha contado cómo fue el día en el que le dio las largas con el coche a la Guardia Civil porque consideraba que iban demasiado lento.

Sus compañeros no daban crédito a lo que habían escuchado y ella ha intentado justificarse asegurando que le tiene mucho respeto al cuerpo, pero que fue una equivocación. ¡No te lo pierdas!