Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

La colaboradora ha dejado a toda la mesa boquiabierta contando cómo fue el día en el que intentó meter prisa a la policía.

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

Publicidad

Cada semana en El Hormiguero se cierra con la habitual tertulia de actualidad en la que, además de Pablo Motos, también intervienen Tamara Falcó, CristinaPardo, JuandelVal y NuriaRoca.

Sin embargo, más allá del puro análisis político, en ocasiones como está, cuentan anécdotas propias. Esta vez, la protagonista ha sido la marquesa de Griñón, que ha contado cómo fue el día en el que le dio las largas con el coche a la Guardia Civil porque consideraba que iban demasiado lento.

Sus compañeros no daban crédito a lo que habían escuchado y ella ha intentado justificarse asegurando que le tiene mucho respeto al cuerpo, pero que fue una equivocación. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

"¿¡Le diste las largas a la Guardia Civil!?": la anécdota más surrealista de Tamara Falcó

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche

Más de 67.000 euros en el tercer programa de La ruleta de la suerte noche

Para el majado, pela y pica los dientes de ajo

El truco de Arguiñano para potenciar el sabor de tus platos: el majado que marca la diferencia

María Becerra
Mejores momentos | Gran Batalla

María Becerra explica el secreto que le catapultó a la fama: “Había tantas cosas que no me animaba a decirle...”

María José Cantudo
Repasamos

El polémico acuerdo entre María José Nieto y la Cantudo tras 25 años de guerra: ¿qué ha pasado con la indemnización?

La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 1 DE NOVIEMBRE

Jessica se lleva un espectacular premio de ¡39.350 euros!

La concursante ha acertado el panel final y ha sumado 15.000 euros a su cifra total. ¡Increíble final del tercer programa!

Jessica, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS | 1 DE NOVIEMBRE

Jessica brilla en La ruleta de la suerte noche resolviendo un panel por 11.650 eurazos

La concursante ha conseguido un espectacular premio en uno de los paneles de La ruleta de la suerte noche.

Maribel, concursante de La ruleta de la suerte noche

¡Que emoción! Este panel ha tenido de todo

La banda de La ruleta de la suerte noche

La ilusión de Jorge Fernández con la canción de La prueba de velocidad: “Es una de mis favoritas de todos los tiempos”

Mika se rinde ante Elena: “Para mí, tú eres la mejor”

Mika se rinde ante Elena: “Para mí, tú eres la mejor”

Publicidad