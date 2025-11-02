Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El "planazo" de Matías Prats que arranca las sonrisas de los espectadores: "Fue un éxito"

Hace 40 años, fletaron un autobús con mujeres solteras dispuestas a encontrar el amor. El pueblo oscense al que fueron las esperanzadas mujeres se llama Plan.

Irene Delgado
Publicado:

Algunas de las palabras que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de Matías Prats son profesionalidad, trayectoria y éxito. Sin embargo, nunca podemos dejar fuera de la ecuación el característico humor que ha acompañado al presentador durante todos estos años.

Los telespectadores ya están acostumbrados al placer de poder soltar una carcajada en mitad del informativo gracias a las ocurrencias de Prats. Hoy, el chascarrillo ha llegado durante una curiosa noticia, presentada por su compañera, Mónica Carrillo: hace 40 años, en un pueblo de Huesca, fletaron un autobús con mujeres solteras dispuestas a encontrar el amor.

El pueblo aragonés al que fueron las esperanzadas mujeres se llama Plan. "Aquello fue un planazo, un éxito", destacó Matías acompañado por la sonrisa de Carrillo.

El resultado: 35 matrimonios.

Mujeres de entre 20 y 40 años que fueron recibidas con gran alegría entre los solteros, que pusieron el anuncio en el periódico y costearon los elevados gastos entre todos. Enseguida se produjeron los primeros flechazos y se celebraron numerosos matrimonios, consiguiendo que el pueblo se revitalizase.

Los habitantes del pueblo se inspiraron en la película 'Caravana de mujeres' para poner el ya mencionado artículo, que rezaba: "Se necesitan mujeres entre 20 y 40 años, con fines matrimoniales, para pueblo de Pirineo aragonés. Se atiende de 20 a 22 horas".

Pasados tres meses, llegó al pueblo la primera caravana, esperada por 40 solteros de oro que aguardaban a las 150 mujeres con ansias. Gracias al éxito de la primera incursión, la operación caravana se repitió hasta en cinco ocasiones más.

El Valle de Gistau se rebitalizó con 35 matrimonios y 20 hijos. "Pasamos de tener seis o siete niños a 25 o 30 al cabo de los cuatro años", ha explicado a Antena 3 Noticias José Antonio López, residente del valle.

La historia de amor de Maximiliana y Jose

Maximiliana y Jose fueron los primeros en sentir el flechazo. "Me pareció muy simpática y sencilla. Con el tiempo vi que coincidíamos en muchas cosas", ha declarado Jose.

"A nosotros nos cambió la vida totalmente y, por suerte, nos ha ido muy bien", ha comentado Maximiniliana.

Otros pueblos de España han intentado realizar la misma hazaña. Sin embargo, el original siempre será el de 1985.

