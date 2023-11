Desde esta noche, tú decides qué concursante de El Regreso vuelve a La Voz

Las segundas oportunidades en La Voz existen y Miriam Rodríguez ha sido la encargada de rescatar a los talents más especiales que han sido descartados a lo largo de estas semanas. El Regreso ha estado lleno de talento y ha sido muy difícil elegir a los concursantes que se jugarían una plaza oficial en el concurso en el duelo final.

Miriam Rodríguez ha llegado a la última fase de El Regreso con tres talents que la han conquistado: Judith, María y el grupo On Five. Sin embargo, sólo dos de ellos lucharán por reincorporarse a La Voz como concursantes de pleno derecho.

Los espectadores seréis los encargados de otorgar la plaza que hay en juego. Votad a vuestro talent favorito y quién reciba más apoyo se incorporará a la lucha por ganar el concurso.

Así ha sido la lucha para volver al escenario de La Voz

Lisandro y Nathalia no lograron conquistar a ningún coach en las Audiciones a ciegas, pero Miriam Rodríguez sí que vio algo especial en ellos y por eso los quiso tener en El Regreso. Lo mismo ocurrió con Jana Salas, Gala, Lorient, Oleguer, Gerard y Mike, que también pudieron demostrar lo que podían hacer con sus voces en esta segunda oportunidad.

Ellos no fueron los únicos que, a pesar de no superar esa primera fase del programa, volvieron a luchar por convertirse en concursantes de pleno derecho: El grupo On Five, Sasa, Marta y Jasper se unieron a la lista.

Ya en el séptimo programa de El Regreso, volvimos a ver a Lorient y a Lisandro, dos de los talents que lograron superar esa primera criba de esta segunda oportunidad. A ellos se sumó María, a la cuál Pablo López dejó escapar en la Gran Batalla. Precisamente ella fue la que consiguió convencer a Miriam Rodríguez para que siguiese apostando por ella.

Mike y Gala volvieron a aparecer en el octavo programa tras conquistar a la cantante gallega con sus primeras actuaciones en El Regreso. Judith se unió a ellos después de no lograr superar la Gran Batalla, pero sus esperanzas de volver al concurso continúan, vivas ya que Miriam la ha elegido a ella para enfrentarse a la última fase de El Regreso.

La tercera persona que opta por reincorporarse a La Voz como concursante de pleno derecho, en este caso, es un grupo. A pesar de que Álex y Marta brillaron en sus actuaciones, On Five estuvo sublime y Miriam Rodríguez no ha querido dejarlos escapar.

Sólo dos de estos tres talents optarán a volver al programa como concursante oficial y el público será el que decida a quién prefiere darle esta segunda oportunidad. ¿Por quién apuestas tú? ¡Recuerda que uno de ellos podría ganar La Voz!