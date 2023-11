El último esfuerzo de On Five por ganarse el pase de vuelta a La Voz con INVIVAS

A las puertas de la final de El Regreso, On Five ha demostrado su talento sorprendiendo al público una vez más. El grupo está a punto de descubrir el ganador que volverá a concursar en La Voz y no quieren perder esta oportunidad.

On Five ha elegido a INVIVAS para este último duelo de El Regreso. Su tema de Survivor ha dejado a todos sin palabras, resaltando sus voces y su personalidad en el escenario.

Aunque el grupo no consiguió superar las Audiciones a Ciegas, enamoraron a Miriam Rodríguez y han llegado a la final. A tan solo unos minutos de conocer al ganador, ¿logrará On Five vencer a María?