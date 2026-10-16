Elisa Beni carga contra los candidatos de la izquierda alternativa: "Buscan no volver a trabajar donde lo hacían antes, si es que trabajaban"

No habrá un frente de izquierdas unitario en las elecciones generales del 29 de noviembre. Así lo ha asumido este viernes el candidato de ERC a los comicios, Gabriel Rufián. "Es un fracaso. He fracasado. Hemos fracasado", ha dicho en una entrevista en RAC1.

"Al final, las personas son incompatibles", resumía Susanna Griso al respecto.

La periodista y colaboradora Elisa Beni, tras escuchar las palabras de Rufián, se ha mostrado crítica con la propuesta de los partidos a la izquierda del PSOE de formar un frente unitario. Considera que no está basado en un programa que hayan elaborado conjuntamente los posibles candidatos a liderarlo y ha apuntado incluso a los intereses particulares de cada uno de ellos.

"Irene Montero, que arruinó el feminismo en nuestro país, cree que no va a poder repetir para el Parlamento Europeo y quiere un escaño. Ada Colau, que es una señora que nos dice que se ha tenido que ir a vivir con un familiar porque, después de cinco años en el Ayuntamiento de Barcelona, no tiene para pagar el alquiler, que es una forma de decir que, si no administras tu casa, cómo vas a administrar el país", ha señalado, al enumerar a dos de las principales posibles candidatas.

"Transmite que lo único que les importa es su posición en las listas"

Para Beni, se trata de "figuras que ya han tenido su oportunidad y que ya han demostrado lo que podían hacer". Por ese motivo, ha planteado una teoría sobre sus motivaciones: "Ante la pérdida de votos, están buscando no volver a trabajar donde lo hacían antes, si es que trabajaban".

Griso, en cierto modo, sí respaldaba la idea de que, ante la falta de acuerdo, lo que se estaba transmitiendo era que a los implicados solo les importaba su posición en las listas.

En este contexto, Beni ha defendido a Antonio Maíllo, de Izquierda Unida, al que considera el "único coherente". De él ha destacado que cuenta con una estructura y un partido consolidado.

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