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ACAMPADA SOL

Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas: "Ha sido una acampada pacífica a excepción de los fascistas que vinieron a provocar el día 12"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas sale en defensa de la acampada de la Puerta del Sol, tras la última información publicada por la Comunidad de Madrid en la que detalla que hay un grave problema de salud en la estación de metro derivado de la acampada.

SINDICATO INQUILINAS

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Manuel Pinardo
Publicado:

La Comunidad de Madrid vuelve a cargar contra la gran acampada de Sol. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado el cierre de la estación de Metro de Sol con el fin de realizar labores de limpieza ante las "condiciones insalubridad" derivada de la "acampada ilegal" que casi lleva tres semanas en kilómetro cero.

Por ello, Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas ha explicado que la acampada continúa pese a que el propio sindicato ha decidido marcharse. La propia portavoz asegura que están acostumbradas a que la gente les diga que están vinculadas a grupos terroristas y que llevan arma: "Llevan haciendo una campaña política de esto, porque entendemos que gobiernan para los rentistas, no me sorprende nada lo que dicen".

Sobre la acampada de Sol, Ruth ha querido matizar que fue una explosión de la gente que dijo, "basta", y "es verdad que la acampada ha ocupado su misión". A su vez, ha explicado que se han tejido muchas "redes de solidaridad" y que los grupos sociales que la conforman, cumplen su función estando ahí.

"¿Por qué no se limpia la plaza?"

La periodista y abogada, Isabel Rábago, ha querido preguntarle a Ruth sobre los intereses de la acampada y sobre la limpieza de la plaza ya que lo considera un foco de infección e inseguridad, tal y como ha dicho la Comunidad de Madrid.

"Mira Isabel, nosotros no convocamos esta acampada, fue una explosión popular después de las movilizaciones masivas y nosotras seguimos ahí de alguna manera, no tenemos nosotras la autoridad para decidir si tienen que acampar o irse", ha respondido Ruth Galán.

También ha explicado que la acampada la gestionan "entre todos", sin matizar quienes son "todos" y ha criticado a los grupos "fascistas" que el día 12 de este mes llegaron a la Puerta de Sol para "confrontarles".

La sindicalista y activista Afra Blanco, ha querido apoyar las palabras de Ruth sobre Sol y el Sindicato de Inquilinas: "A día de hoy la acampada sigue siendo pacífica y estas movilizaciones pacíficas se respetan te gusten o no y Ruth ha explicado muy bien que la presencia del Sindicato de Inquilinas es muy diferente pero evidentemente siguen respetando la decisión de la acampada".

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