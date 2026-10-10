La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

El escritor Martín Ibarrola lleva la aventura en la sangre. Así lo ha demostrado en su visita a la cocina de Joseba Arguiñano, contando cómo inició una expedición por la selva amazónica de Perú a bordo nada menos que de un kayak hinchable.

“Me pareció una gran idea, pero luego me di cuenta de que no lo era tanto”, revela sobre su primera toma de contacto con Miguel Gutiérrez Garitano, responsable de organizar este viaje: “No había estado en un kayak nunca”. Ahora bien, no le faltaba un ápice de valentía y Martín no tardó en “enamorarse de la región” una vez emprendió la expedición.

Una de las grandes proezas de esta aventura fue visitar la remota tribu indígena Yomibato, completamente aislada de la sociedad. ¿Quieres saber más sobre su viaje por el Amazonas? ¡Dale play al vídeo de arriba!