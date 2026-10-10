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La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

La aventura ha llegado a la cocina de Joseba Arguiñano de la mano de Martín Ibarrola, quien ha contado las increíbles expediciones que ha llevado a cabo por el Amazonas.

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

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Borja Tamayo
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El escritor Martín Ibarrola lleva la aventura en la sangre. Así lo ha demostrado en su visita a la cocina de Joseba Arguiñano, contando cómo inició una expedición por la selva amazónica de Perú a bordo nada menos que de un kayak hinchable.

Brochetas de pato y setas con higos y avellanas

Joseba Arguiñano recibe a Martín Ibarrola para preparar unas jugosas brochetas de pato y setas con higos y avellanas

“Me pareció una gran idea, pero luego me di cuenta de que no lo era tanto”, revela sobre su primera toma de contacto con Miguel Gutiérrez Garitano, responsable de organizar este viaje: “No había estado en un kayak nunca”. Ahora bien, no le faltaba un ápice de valentía y Martín no tardó en “enamorarse de la región” una vez emprendió la expedición.

Una de las grandes proezas de esta aventura fue visitar la remota tribu indígena Yomibato, completamente aislada de la sociedad. ¿Quieres saber más sobre su viaje por el Amazonas? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Pad thai de langostinos

Joseba Arguiñano prepara con Pepa Romero un sabroso pad thai de langostinos: “Como si estuviera en Tailandia”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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