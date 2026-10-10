“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

Sean ha llegado a La Voz sin que Melendi supiera absolutamente nada. El talent ha sido llevado al programa por sorpresa por su mujer, dispuesto a vivir una experiencia muy especial y sin imaginar que acabaría protagonizando uno de los encuentros más inesperados de las Audiciones a ciegas.

Durante su actuación, Lola Índigo y Pablo López se han girado para tratar de sumar a Sean a sus equipos, mientras que Melendi ha decidido no pulsar el botón. Sin embargo, al terminar la actuación y darse la vuelta, el coach se ha encontrado con una cara más que conocida y se ha llevado una increíble sorpresa.

Y es que Sean es el profesor de música de sus hijos y ambos se conocen desde hace mucho tiempo. El propio talent ha contado que incluso llegaron a grabar juntos un villancico, dejando completamente alucinado al coach. ¡Menuda sorpresa!