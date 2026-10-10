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“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

El coach se ha llevado una sorpresa brutal al verse con una persona muy conocida en su casa.

Melendi en La Voz

“¡No sabía que venías!”: Melendi se reencuentra en La Voz con el profesor de música de sus hijos

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Sean ha llegado a La Voz sin que Melendi supiera absolutamente nada. El talent ha sido llevado al programa por sorpresa por su mujer, dispuesto a vivir una experiencia muy especial y sin imaginar que acabaría protagonizando uno de los encuentros más inesperados de las Audiciones a ciegas.

Sean en La Voz

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Durante su actuación, Lola Índigo y Pablo López se han girado para tratar de sumar a Sean a sus equipos, mientras que Melendi ha decidido no pulsar el botón. Sin embargo, al terminar la actuación y darse la vuelta, el coach se ha encontrado con una cara más que conocida y se ha llevado una increíble sorpresa.

Y es que Sean es el profesor de música de sus hijos y ambos se conocen desde hace mucho tiempo. El propio talent ha contado que incluso llegaron a grabar juntos un villancico, dejando completamente alucinado al coach. ¡Menuda sorpresa!

Omar, talent de La Voz

Los coaches se rinden ante la actuación más brutal de la noche: “Menuda voz”

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