Las 33 cosas que no sabías sobre Levi Díaz, ganador de 'La Voz Kids 2021'

Levi Díaz, en su segunda oportunidad en 'La Voz Kids', ha tocado el cielo alzándose como ganador interpretando 'Never enough', uno de los temas de la película 'The Greatest Showman'.

Durante todas las fases del programa, el espectador ha comprobado que el pequeño artista derrocha talento por los cuatro costados y que su voz es única e inimitable.

Ahora, a través de un divertido test, ahondamos un poco más en su vida y te descubrimos 33 cosas que no sabías sobre él: ¿cuál fue la primera canción que le impulsó a cantar? ¿qué es lo primero que hacer al despertarse? ¿quién es la persona más importante de su vida?

¡Levi responde a todas las preguntas en el vídeo de arriba!