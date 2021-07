"El año que viene volveré y lo voy a petar": Levi Díaz no tuvo suerte en la pasada edición de 'La Voz Kids'

Las segundas oportunidades existen, y bien lo sabe Levi Díaz, ganador de la segunda edición de 'La Voz Kids' en Antena 3.

El pequeño artista se ha alzado con la victoria en una final muy reñida y llena de emociones.

Lo que no se imaginaba Levi es que aquel "no pudo ser" del año pasado le llevaría a la gloria en esta ocasión. El talent estuvo en las Audiciones a ciegas en 2019, pero no consiguió que los coaches se dieran la vuelta con el tema 'Warrior'.