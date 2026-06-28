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“Lo que has hecho es increíble”: Jisa demuestra su gran talento pese a cantar enferma

La talent se enfrentó a su actuación enferma y terminó emocionándose al acabar con ‘Antes de ti’.

Sophia en La Voz Kids

“Lo que has hecho es increíble”: Jisa demuestra su gran talento pese a cantar enferma

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Celia Gil
Celia Gil
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La actuación de Jisa en los Asaltos de La Voz Kids tuvo un mérito añadido que pocos conocían. La talent se subió al escenario para interpretar ‘Antes de ti’ de Mon Laferte después de una semana complicada, marcada por una fuerte congestión que dificultó sus ensayos y preparación.

Cantar ya es un reto en una fase tan exigente como los Asaltos, pero hacerlo encontrándose mal convierte la actuación en una auténtica prueba de superación. A pesar de todo, Jisa salió al escenario dispuesta a darlo todo y logró sacar adelante una interpretación llena de emoción y personalidad.

La tensión acumulada durante toda la semana terminó aflorando al finalizar la actuación. La talent no pudo evitar emocionarse después de superar uno de los momentos más difíciles de su paso por La Voz Kids.

“Qué locura”, comentaron tras escucharla cantar. Edurne quiso destacar especialmente el esfuerzo que había realizado durante los últimos días. “Qué bien lo ha hecho. Estábamos preocupadas, pero estas cosas pasan y aun así lo has hecho increíble”, le dijo la coach, orgullosa de una actuación que fue mucho más allá de la música.

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