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La elegante interpretación de Sara en los Asaltos de La Voz Kids: “Te enamora”

La talent volvió a llenar el plató de magia con su interpretación de ‘Voilà’ en La Voz Kids.

Sara en La Voz Kids

La elegante interpretación de Sara en los Asaltos de La Voz Kids: “Te enamora”

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Celia Gil
Celia Gil
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Hay actuaciones que llenan el escenario de energía y otras que consiguen detener el tiempo. Sara protagonizó una de estas últimas en los Asaltos de La Voz Kids al interpretar ‘Voilà’ de Barbara Pravi con una elegancia y sensibilidad que conquistaron por completo a coaches y asesores.

La talent volvió a demostrar su personalidad en el escenario con una actuación llena de emoción. Sin necesidad de grandes movimientos, consiguió mantener la atención del público de principio a fin gracias a una interpretación cargada de sentimiento.

Edurne fue una de las más impresionadas por la actuación y quiso destacar precisamente esa capacidad para transmitir desde la sencillez: “Es una canción tan bonita, que te enamora. No te hace falta moverte para transmitir”, le dijo a Sara tras escuchar una de las actuaciones más delicadas de la noche.

La interpretación dejó una huella especial en el plató y confirmó una vez más que Sara tiene una sensibilidad que nos traspasa el corazón.

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