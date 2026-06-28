La elegante interpretación de Sara en los Asaltos de La Voz Kids: “Te enamora”

Hay actuaciones que llenan el escenario de energía y otras que consiguen detener el tiempo. Sara protagonizó una de estas últimas en los Asaltos de La Voz Kids al interpretar ‘Voilà’ de Barbara Pravi con una elegancia y sensibilidad que conquistaron por completo a coaches y asesores.

La talent volvió a demostrar su personalidad en el escenario con una actuación llena de emoción. Sin necesidad de grandes movimientos, consiguió mantener la atención del público de principio a fin gracias a una interpretación cargada de sentimiento.

Edurne fue una de las más impresionadas por la actuación y quiso destacar precisamente esa capacidad para transmitir desde la sencillez: “Es una canción tan bonita, que te enamora. No te hace falta moverte para transmitir”, le dijo a Sara tras escuchar una de las actuaciones más delicadas de la noche.

La interpretación dejó una huella especial en el plató y confirmó una vez más que Sara tiene una sensibilidad que nos traspasa el corazón.

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