'La Voz Kids' desvela a sus cuatro primeros finalistas en una noche llena de emoción, lágrimas y mucho talento

La primera noche de Semifinal de 'La Voz Kids' comenzaba de forma emocionante para los semifinalistas del equipo de Rosario Flores y Melendi. Los ocho niños han tenido la oportunidad de cantar sobre el escenario acompañados del artista gallego Fredi Leis. Los pequeños talents han unido sus voces a la del invitado y juntos, han interpretado el tema 'Quiero darte'. ¡Un momento fabuloso para comenzar la noche!

Daniel y Chavito, los finalistas del equipo de Rosario Flores

Rosario: "Tengo un equipo con fuerza, arte y poderío"

Los cuatro niños dese subían al escenario llenos de nervios y dispuestos a poner todo su sentimiento en sus interpretaciones. El pase a la final estaba en juego y por eso, lo han dado todo durante la Semifinal., ya convertido en el 'mini Pablo López' de la edición, comenzaba a cantar con el tema 'El mundo' y dejó sorprendidos a todos en el plató con su puesta en escena. En segundo lugar,cantaba con el corazón en la mano la canción 'Uno x uno' de Manuel Carrasco.se subió a lo más alto del escenario para brillar con su actuación cantando 'Te lo juro', como homenaje a su coach. Finalmente,dejaba a los coaches con las lágrimas en los ojos con su interpretación de 'Vuelvo a verte' de Malú con Pablo Alborán.

Después de grandes momentos y sorpresas de sus talents, Rosario Flores tuvo que tomar la dura decisión de elegir a solamente dos de sus niños y se decantó por el talentazo de Daniel García y por la sensibilidad de Chavito. Todos sus niños compartieron escenario con ella para poner ritmo y alegría en el plató de 'La Voz Kids' y, juntos, bordaron la interpretación de su tema 'Se me olvidó quererte'.

Melendi se decide por Julio y Sofía como sus finalistas

Melendi: "Un equipo de cuatro voces muy diferentes"

El equipo deapostaba por demostrar todo su gran talento en el escenario de 'La Voz Kids'. En la Semifinal, sus cuatro últimas voces tenían un color muy especial y diferente. El coach asturiano tuvo que tomar una complicadísima decisión tras verlos actuar. En primer lugar,hizo que todo el público bailase al ritmo de 'Perdón' y además, David Bisbal se subió al escenario para cantar y bailar con mucha alegría su propio tema . ¡Un momento único! Seguidamente,puso su toque especial y bordó su actuación al cantar 'Empire State of mind' de Alicia Keys. En tercer lugar,volvió a enamorarnos con su voz y a encandilarnos con su guitarra con su versión propia de 'How to save a life' de The Fray. En último lugar,nos contagió su sensibilidad y buen corazón con su versión más dulce de 'Corre' de Jesse&Joy.

Melendi también descubrió el lado más divertido de los talents de su equipo con las bonitas sorpresas que le habían preparado a su coach: una versión de 'Caminando por la vida' y las respuestas más desternillantes sobre las curiosidades de su vida. Con una gran pena por no poder elegir a sus cuatro voces, Melendi tomó su decisión en la Semifinal de salvar a la gran personalidad de Sofía Esteban y el talento único de Julio Gómez. Finalmente, los cuatro semifinalistas pudieron compartir escenario con el coach asturiano y realizaron una actuación de ensueño al cantar 'El cielo nunca cambiará'. ¡Increíble!

Resumen de los equipos tras la primera Semifinal:

Equipo Melendi (2): Sofía Esteban y Julio Gómez.

Sofía Esteban y Julio Gómez. Equipo Rosario Flores (2): Daniel García y Chavito.

Daniel García y Chavito. Equipo David Bisbal (4): Salvador Bermúdez, Alba Aguilar, María Expósito e Irene Gil (robo a Vanesa Martín).

Salvador Bermúdez, Alba Aguilar, María Expósito e Irene Gil (robo a Vanesa Martín). Equipo Vanesa Martín (4): Aysha Bengoetxea, Isabel Marsal, Patricia García y Marcos Díaz.

Además, ya puedes adelantarte a la emisión y ver la última Semifinal de 'La Voz Kids' en ATRESplayer PREMIUM. ¡No te lo pierdas!