Anastacia

Julia consiguió llegar a la gala final de 'Tu cara me suena Mini' como una de las concursantes favoritas. Su interpretación de 'Left outside alone', de Anastacia, le otorgó el tercer puesto del programa. Vuelve a vibrar con esta increíble imitación que emocionó al público.

Ariana Grande

Julia se divirtió más que nunca cantando y bailando al ritmo de 'Problem', uno de los éxitos de la famosa cantante Ariana Grande. La concursante demostró tener mucho talento y sorprendió al jurado con su gran actitud sobre el escenario. ¡Parecía una verdadera estrella!

Mary Poppins

Durante el primer programa de 'Tu cara me suena Mini', Julia consiguió poner a todo el público en pie con una espectacular interpretación de Mary Poppins. Junto a Santiago Segura, la concursante logró una merecida victoria gracias a una interpretación de película. ¡Fue mágico!

Marta Sánchez

Julia y Santiago Segura protagonizaron una de las imitaciones más divertidas y esperadas de la noche. Ambos sorprendieron al público, bailando y cantando al ritmo de dos conocidos temas de Marta Sánchez, 'Desesperada' y 'Soldados de Amor'. ¡Revive el divertido momento!

Marisol y Peret

Julia y Santiago Segura hicieron una espectacular imitación de Marisol y Peret con un mix de dos de sus grandes éxitos, 'Belén, Belén' y 'Una lágrima cayó en la arena'. Julia impresionó a todos al demostrar que, además de una gran cantante, parece una profesional del baile. ¡Tiene mucho arte!