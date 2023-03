La razón por la que Pablo López estará en la nueva edición de 'La Voz Kids': "La he liado un poco"

Antena 3 estrena muy pronto una nueva edición de 'La Voz Kids' en el que las voces de los más pequeños volverán a sorprender a los jueces de esta nueva edición. Sebastián Yatra, Rosario, Aitana y David Bisbal serán los coaches que lucharán por hacerse con la mejor voz Kids del país.

Pablo López ha dado la sorpresa y es que estará en esta nueva edición de 'La Voz Kids'. El mismo ha admitido que 'se ha colado' porque después de los bien que se lo paso el año pasado no podía dejar pasar esta oportunidad: "¿Cómo me he colado? No lo vais a ver", ha señalado.

Aunque también ha reconocido que la ha liado un poco: "Mira que yo siempre he sido vergonzoso, pero con 'La Voz Kids' no podía". No te pierdas el gran estreno de la nueva edición de 'La Voz Kids' en Antena 3.