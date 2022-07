Los primeros Asaltos de 'La Voz Kids' dejan grandes actuaciones y ocho semifinalistas

La tercera edición de ‘La Voz Kids’ está cargada de novedades. En las últimas Batallas Eva González sorprendió con el robo extra a cada equipo, completando cada grupo con siete niños cada uno. En el primer Asalto, de los siete talents que han actuado de cada equipo, uno de ellos fue escogido por el público de plató y los otros tres restantes por el coach con ayuda de su asesor.

En la primera noche de Asaltos, han pasado por el escenario los equipos de David Bisbal y Aitana conociendo así, a sus cuatro semifinalistas respectivamente.

Antes de comenzar, Pablo López y Orozco sorprendieron con una actuación inédita juntos. El coach y su asesor realizaron una preciosa versión de los temas ‘Entre sobras y sobras me faltas’ y ‘El patio’. ¡Incluso han tocado juntos el piano!

EQUIPO BISBAL

El equipo de David Bisbal y Luis Fonsi se ha conformado de cara a la Semifinal por cuatro voces femeninas con mucha personalidad y estilos únicos. Cuatro talents que se han ganado con creces su puesto en ‘La Voz Kids’: Triana Jiménez, Irene Molina, Aroa Salaño y Blanca Miralles.

Triana Jiménez se convirtió en la primera semifinalista del ‘Team Bisbal’ gracias a las votaciones del público en plató. La pequeña gaditana de tan solo 10 años impresionó con su copla al estilo Lola Flores y el tema ‘Limosna de amores’.

Las elegidas por David Bisbal y Luis Fonsi fueron Irene Molina, Aroa Salaño y Blanca Miralles. Tres chicas que han cautivado con su enorme talento y su corazón a la hora de transmitir con su voz.

Irene demostró su enorme evolución cantando 'Someone you loved' de Lewis Capaldi, Aroa asombró a todos con su versión a piano de 'Stone cold' de Demi Lovato, y Blanca Miralles demostró su enorme dulzura cantando una versión de 'Stand by me' de Ben E. King.

María Arilla, Enrique Gabarre y Pablo Fernández no han conseguido pasar a la Semifinal pero se han ido arropados por su coach y asesor que les han animado a cada uno a seguir trabajando duro para hacerse un lugar en el mundo de la música.

Durante el paso por el escenario del equipo de David Bisbal, Pablo López realizó una petición al coach almeriense y a Luis Fonsi de cantar juntos un tema. ¡Un momento único! Los tres artistas sorprendieron como nunca con una preciosa interpretación de ‘Aquí estoy yo’. ¡Revívelo!

EQUIPO AITANA

El equipo de Aitana y Evaluna Montaner se ha completado de cada a la Semifinal por cuatro voces llenas de ternura y gran afinación. Dos niñas y dos niños que nos han logrado robar el corazón durante su paso por los Asaltos de ‘La Voz Kids’: Marina Oliván, Roberta Fauteck, Emilio Díaz y Carlos Higes.

Marina Oliván se convirtió en la primera semifinalista de Aitana gracias a la votación del público en el plató. La joven talent riojana estalló en lágrimas de emoción al conocer el veredicto. Su actuación interpretando ‘Always remember us’ de Lady Gaga fue muy aplaudida por todos los coaches y asesores.

Aitana y Evaluna estaban muy indecisas por los tres últimos nombres que debían escoger para completar su equipo de cara a la Semifinal. Finalmente, la coach barcelonesa se decantó por tres de las voces que le habían robado el corazón: Roberta Fauteck, Emilio Díaz y Carlos Higes.

Roberta se lució como una auténtica profesional con su dominio de las notas interpretando 'Lovin' you' de Minnie Riperton, Emilio despertó la ternura en todo el público con su magnífica actuación cantando 'Esta cobardía' de Chiquitete, y Carlos Higes se lució como nunca al versionar el tema tema 'This is me' de la película 'El gran showman'.

Sandra Valero, Christian Losada y Rodrigo Cuesta no pudieron hacerse con un hueco en la Semifinal pero lograron recibir el cariño y el apoyo de Aitana y Evaluna quiénes les deseaban la mayor de las suertes en el mundo de la música.

Además, durante la gala hemos podido disfrutar de una actuación de lujo de Sebastián Yatra y Lola Índigo. El coach colombiano y su asesora nos impactaron con un baile único lleno de complicidad al ritmo de ‘Chica ideal’. ¡Vaya momentazo!

