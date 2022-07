Se llevó un regalo para toda la vida: las lágrimas de María Suárez conmueven a los coaches de ‘La Voz Kids’

María Suárez ha brillado sobre el escenario en las Audiciones de 'La Voz Kids' con su tierna versión de 'All of me', tema de John Legend.

Pero la talent no consiguió pasar las Audiciones ya que ni Aitana ni Sebastián Yatra, los únicos que tenían hueco en sus equipos, pulsaron el botón. María llora, pero no de pena, si no de emoción. Yatra le ha pedido que se acerque a los coaches y han pasado un momento muy emotivo.

Pablo López ha animado a la talent que disfrute cada paso de su camino en el mundo de la música, que lo bonito es "caminar poco a poco" y no tiene dudas que María llegará lejos. Por su parte, Yatra le ha obsequiado con un regalo muy especial con el que se podrán reencontrar y que guardará para toda la vida. ¿Qué es?

