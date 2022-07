La divertida intrahistoria del robo de Aroa Salaño por parte de David Bisbal: ¡No se lo podía creer!

Aroa Salaño, nada más con su voz y un piano, ha puesto patas arriba el escenario en los Asaltos de ‘La Voz Kids’.

¿Quién se atreve a ser el primero en valorar a semejante artista? El balón puede caer en el tejado de David Bisbal, su coach, o en el tejado de Pablo López... quien fuera su primer coach hasta que la perdió en las Batallas.

El artista almeriense ha revelado junto a Luis Fonsi cómo se fraguó el robo de Aroa Salaño. Resulta que, cuando Pablo López no la eligió en su particular Batalla, ninguno de los dos daba crédito a lo que estaban viendo, y no dudaron en robar a Aroa para su equipo.

¡No te pierdas este momentazo!