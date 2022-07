Conoce a los ocho finalistas de ‘La Voz Kids’ tras una Semifinal de actuaciones de gran nivel

‘La Voz Kids’ ya está a punto de llegar a su fin, tras la Semifinal, ya tenemos los nombres de los ocho finalistas que lucharán por convertirse en la mejor ‘Voz Kids’ del país. En la noche del sábado, hemos vivido una gala de lo más emocionante con ocho actuaciones de lujo, ¡como si se tratasen de auténticos profesionales!

Antes de comenzar el programa, los cuatro coaches han protagonizado un auténtico espectáculo al lado de sus semifinalistas cantando cuatro de sus temas más famosos. ¡Vuelve a verlo!

Fran y Pol, equipo Pablo

Los finalistas del equipo de Pablo López fueron Fran García y Pol Calvo. Dos niños con estilos muy diferentes pero que logran impresionar del mismo modo sobre el escenario.

Pol Calvo fue el elegido por el público de ‘La Voz Kids’ a través de sus votaciones. El concursante impresionó a todos con una versión lenta de ‘What a feeling’ de la película Flashdance. ¡Parecía una auténtica estrella!

El rockero Fran García fue el elegido por Pablo López. El talent gaditano levantó a todo el público con un clásico de Bon Jovi, ‘Livin on a prayer’, ¡todos se quedaron boquiabiertos!

Las dos talents que se quedaron a las puertas de la Final fueron Daniela de los Ángeles y Marcella Mrvaljevich. Las dos niñas se lucieron como nunca en la Semifinal, pero no lograron pasar a la siguiente fase. De todos modos, recibieron el enorme cariño y las preciosas palabras de parte de Pablo López.

Marta y Antonio, equipo Yatra

En el equipo de Sebastián Yatra, los finalistas han sido Marta Porris y Antonio Cortés. Dos voces muy diferentes y con un enorme talento.

La seleccionada por el público presente en el plató de ‘La Voz Kids’ fue Marta Porris que enamoró con una dulce versión del tema ‘You are the reason’ de Calum Scott.

La decisión de Sebastián Yatra para elegir a su último finalista fue muy complicada pero finalmente, seleccionó lo que tanto buscaba en toda la edición: una voz flamenca. Antonio Cortés cautivó al coach desgarrándose el alma con el tema ‘Soy gitano’ de Camarón.

Mario Falero y Macarena Estévez fueron los eliminados en la Semifinal del ‘Team Yatra’ pero se marcharon con una gran sonrisa por las palabras que les dedicó su coach. Además, pudimos vivir un precioso momento de Macarena con Aitana en la que juntas, interpretaron el tema ’11 razones’.

Triana e Irene, equipo Bisbal

David Bisbal se quedó con dos concursantes muy talentosas para continuar en la Final de ‘La Voz Kids’: la copla de Triana Jiménez y la perfección vocal de Irene Molina.

La elegida por el público del plató fue Triana Jiménez que impresionó defendiendo la copla ‘María de la O’ de Lola Flores con un arte inigualable.

Irene Molina fue seleccionada por David Bisbal. La preciosa versión que la talent realizó de ‘Human’ de Cristina Perri fue la que acabó por enamorar al coach y decidir que debía ser Irene quién pasase a la Final.

Las dos semifinalistas del ‘Team Bisbal’ que no lograron continuar a la siguiente fase fueron Blanca Miralles y Aroa Salaño. Las dos talents recibieron muchos elogios por sus dos actuaciones que, indudablemente, fueron de gran altura.

Marina y Roberta, equipo Aitana

El equipo de Aitana de cara a la Final se ha conformado por dos de las voces más impresionantes de la edición. Dos niñas con un talento innato: Marina Oliván y Roberta Fauteck.

Marina Oliván causó sensación en el plató de ‘La Voz Kids’ con su interpretación de ‘Feeling good’ de Nina Simone. El público decidió que sería la talent riojana quién pasase a la Final en el equipo de Aitana.

Aitana sufrió mucho al tomar su decisión entre los tres últimos niños que le quedaban. Finalmente, se decidió por la gran voz de Roberta Fauteck que impresionó cantando canción ‘Shake it out’ de Florence and The Machine.

Los tiernos Carlos Higes y Emilio Díaz no lograron pasar a la siguiente fase pero, aunque se despidieron entre lágrimas, se marcharon agradecidos a Aitana por su oportunidad dentro de ‘La Voz Kids’.