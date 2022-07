La perfecta actuación de Roberta Fauteck cantando ‘Shake it out’ en la Semifinal

Roberta Fauteck ha decidido cantar en la Semifinal de ‘La Voz Kids’ la canción ‘Shake it out’ de Florence and The Machine. Eso sí, ha optado por hacer la versión de Amaia. La concursante del equipo de Aitana ha sorprendido con una actuación con mucha personalidad.

Roberta ha cantado con mucho sentimiento y los coaches se han quedado boquiabiertos con su tan acertada interpretación de la canción. La concursante ha sabido transmitir esa sensación de grandeza que transmite el tema y se ha crecido conforme han ido pasando los segundos. ¡Vive esta actuación en el vídeo de arriba!