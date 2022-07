Marta Porris crea la versión más bella de ‘You are the reason’ en la Semifinal

Marta Porris ha llegado a la Semifinal de ‘La Voz Kids’ con la canción ‘You are the reason’ de Calum Scott. La concursante del equipo de Sebastián Yatra ha elegido interpretar una balada que no ha dejado indiferente a nadie.

La increíble puesta en escena y la enorme personalidad de Marta cantando este tema ha sido la combinación perfecta para conseguir un resultado impecable. Los coaches estaban muy emocionados y el público ha reaccionado a la actuación levantándose de sus asientos y entre aplausos. Con esta actuación, Marta está más cerca de cumplir su sueño. ¡Vuelve a vivir este mágico momento en el vídeo de arriba!