El cariño de los coaches y voces muy especiales en las cuartas Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Hasta aquí una emocionante noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’. Una noche con Melendi y Vanesa Martín como vencedores: el coach asturiano y la malagueña consiguen tres nuevos talentos cada uno. Rosario y Bisbal no se achantan y consiguen dos voces cada uno.

La cuarta gala comenzaba sorprendiendo a los cuatro coaches con la aparición en el escenario de Alejandro Gutiérrez, un barcelonés de 14 años que impactaba con su potente voz “de adulto” cantando el tema ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra. Esta interpretación ha logrado el merecidísimo pleno de los cuatro coaches. Después de unas bonitas palabras de cada uno de ellos, el talent escogió pertenecer al equipo de Melendi.

La siguiente en llegar a ‘La Voz Kids’ fue la “princesa del mariachi”, Samantha Fonseca. Una pequeña madrileña de 9 años que conquistó con el tema ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel y logró entrar en el programa en el equipo de Vanesa Martín.

Carmen Ruiz no logró entrar en el programa después de su actuación en las Audiciones a ciegas pero cautivó a todos tras superarse a sí misma. La talent, a pesar de ser tartamuda, realizó una preciosa versión de 'You are not alone' de Michael Jackson.

Samuel Martín, un jovencito muy presumido, confesó que su pelo era muy importante para él. Con mucha confianza, interpretó el tema ‘Corazón hambriento’ de India Martínez y consiguió entrar en el equipo de David Bisbal.

El siguiente en tener una oportunidad en ‘La Voz Kids’ fue David Cabot, que logró sumarse al equipo de Melendi tras pulsar el botón en el último segundo. El joven talent mallorquín interpretó acompañado de su guitarra el difícil tema ‘Wish you where here’ de Pink Floyd.

Nayara de Jesús, una pequeña talent de 10 años que llegaba desde Valencia, interpretó con mucha energía y alegría canción de Ray Charles, ‘Hit the Road Jack’. No lograba entrar en ningún equipo y estalló de emoción al poder conocer en persona a Vanesa Martín.

La coach malagueña demostró su cariño hacia la pequeña interpretando a dúo con ella el tema ‘Complicidad’. ¡Un momento muy emocionante de la gala!

El siguiente en subirse al escenario fue El Popo. Un talent con mucho arte que demostraba su garra flamenca con el tema ‘Dicen que príncipe y reyes tiene’ de Camarón. El sevillano de 13 años impresionaba a los coaches y pudo escoger pertenecer al equipo de Rosario Flores.

Carla Quesada, una joven de 15 años que llegaba desde Mallorca, logró una gran disputa entre Vanesa Martín y Rosario Flores por sumar su voz. La joven interpretaba el tema tema ‘Love on the brain’ de Rihanna y tras una complicada decisión, se sumó al equipo de la coach malagueña.

Lucas Mesa fue un pequeño que se emocionó mucho cuando vio que Melendi pulsaba el botón en el último segundo y cumplía su sueño de poder entrar en ‘La Voz Kids’. El talent barcelonés de 11 años cantaba la complicada canción ‘Seven years’ de Lukas Graham.

Erik Verdier, un talent barcelonés de 13 años apasionado del flamenco pero con look urbano, lograba causar sensación en las Audiciones a ciegas cantando ‘And I am telling you I’m not going’ de Jennifer Hudson y conseguir un hueco directamente en el equipo de Rosario Flores.

La dulzura de Marina Luque enamoraba a los coaches tras su paso por el plató. La pequeña de 10 años de Huelva se atrevía con una versión de 'Lovely' de Billie Eilish que producía el giro de sillón directo de Vanesa Martín.

Finalmente, la cuarta gala terminaba con un gran pleno muy merecido en las Audiciones a ciegas. Noa Hernández demostraba su gran talento en ‘La Voz Kids’ con una versión de ‘Con la miel en los labios’ de Aitana. Una gran lucha entre coaches complicaba la decisión de la joven barcelonesa que confesaba querer sumarse al ‘Equipo Bisbal’.

Alain Sánchez y Claudia Goicoechea fueron dos de los talents que tampoco tuvieron la suerte de poder entrar en alguno de los equipos de ‘La Voz Kids’ en las cuartas Audiciones a ciegas.

El resumen de equipos tras la cuarta noche de Audiciones a ciegas:

Melendi (11): Jesús del Río, Javier Crespo, Haizea Roldán, Levi Díaz, Alejandro Marín, Rosario González, Adrián Belmonte, María López, Alejandro Gutiérrez, David Cabot y Lucas Mesa.

David Bisbal (12): Rocío Avilés, Lukas Urdea, Carmen Puente, Leonor López, Manuel Ayra, María Frías, Dayron Jiménez, Georgia Izquierdo, Marcos Moreno, Patricia Kirilova, Samuel Martín y Noa Hernández.

Vanesa Martín (9): Lola Avilés, Ferrán Amador, Julia Pascual, Nazaret Moreno, Nora Fayos, Jesús Civera, Samantha Fonseca, Carla Quesada y Marina Luque.

Rosario Flores (9): Carlos Prieto, Samira Cuesta, Juanmi Salguero, Sofía Pérez, Rafael Velázquez, Alison Fernández, Inés Burgos, El Popo y Erik Verdier.

