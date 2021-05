Carmen Ruiz canta ‘You are not alone’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Carmen Ruiz viene dispuesta a impresionar a todos y sobre todo, a superarse a sí misma. La joven madrileña de 15 años es tartamuda pero cuando canta, no tiene límites y pone su corazón por bandera.

La talent ha demostrado su bonita voz cantando ‘You are not alone’ de Michael Jackson aunque no ha conseguido que se girase ningún coach. Cada uno de ellos le ha dedicado bonitas palabras de ánimo y cariño.