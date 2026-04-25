Edurne regresa con su sensibilidad y cercanía para revolucionar las Audiciones a ciegas

El regreso de la cantante madrileña al formato de las sillas rojas ha generado una gran expectación entre los seguidores del concurso. Su capacidad para empatizar con los más pequeños y su criterio técnico la convierten en una pieza fundamental para guiar a las futuras promesas de la música. La artista ha demostrado una entrega absoluta desde el primer minuto, viviendo cada actuación con una intensidad que traspasa la pantalla.

La nueva temporada de La Voz Kids se beneficia del carisma y la experiencia de una estrella que sabe perfectamente lo que significa enfrentarse a un escenario desde temprana edad. Con una mezcla de rigor y dulzura, Edurne busca formar un equipo competitivo pero, sobre todo, humano, logrando que los jóvenes aspirantes se sientan arropados en cada nota. Su presencia asegura momentos inolvidables en esta edición que apuesta por la autenticidad y el espectáculo.