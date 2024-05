Los discursos más emotivos que los coaches han dado en La Voz Kids

Está siendo la edición más competitiva de la historia de La Voz Kids. Lola Índigo, Rosario, David Bisbal y Melendi están empatados en artistas a tan solo dos galas de acabar las Audiciones a ciegas.

Los cuatro están demostrando tener grandes dotes en sus discursos para convencer a los talents, pero también tienen mucha empatía a la hora de aconsejar a los más pequeños.

Algunos no logran pasar las Audiciones, a otros les traicionan los nervios... pero pase lo que pase, nuestros coaches no dudan en sacar sus mejores palabras para ayudar a los talents al empezar en la música.

Este año hemos sido testigos de discursos muy emotivos que han calado en lo más profundo de nuestro corazón. ¡Este es nuestro TOP 3!

1. El discurso de Melendi sobre los sueños

Uno de nuestros momentos favoritos hasta el momento de la edición fue este discurso tan especial que Melendi le dio a un talent que no fue elegido tras su Audición.

El coach animó al joven a seguir adelante al margen de lo que pasará en el escenario de La Voz Kids: "La vida va de esto, de tener un sueño y de ir a por él", señalaba el coach.

Melendi no solo motivó al talent, sus palabras también calaron en los espectadores: "Hay muchas personas que se mueren sin intentar lograr su sueño por miedo a no ser capaces. Tú ya has dado este paso”, dijo.

2. Lola Índigo y sus consejos más valiosos

Lola Índigo no pierde oportunidad siempre que pueda en aconsejar a los talents para su próxima vez en un escenario. La coach está demostrando ser todo corazón con cada uno de los pequeños.

La artista no dudó en recordarle a una talent que tenía que aprovechar cada segundo que la vida le daba. Unas palabras que, cuando eres pequeño no te das cuenta del valor que tienen.

Porque por mucho que nos empeñemos ningún momento va a volver a repetirse y por eso es tan importante aprovecharlo al máximo.

3. El apoyo de David Bisbal a Melendi

David Bisbal también nos ha dejado palabras que han calado en nuestro corazón, pero si tenemos que destacar un momento no queremos olvidar los ánimos que el coach le brindó a Melendi tras la actuación de dos hermanas.

Las dos pequeñas no fueron elegidas para las Audiciones a ciegas y después de la actuación le pidieron a Melendi cantar con él 'Tu jardín con enanitos'.

Una de las pequeños se emocionó con el momento tan mágico que compartieron junto al artista y Melendi se cagó de culpabilidad por no haberse girado con ellas.

Bisbal le dijo que no debía tener remordimientos de conciencia porque las pequeñas se habían presentado con un género musical muy complicado. ¡Qué grande!