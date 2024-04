Las lágrimas de una talent al cantar con Melendi ‘Tu jardín con enanitos’

Lucía y Carolina han sorprendido a los coaches con su propuesta en las Audiciones a ciegas de La Voz Kids.

Las hermanas han cantado folclore español, una apuesta muy arriesgada en el concurso.

Lamentablemente no han conseguido convencer a ninguno de los coaches, pero no porque lo hayan hecho mal o hayan desafinado, sino porque no han logrado erizarles la piel.

Una de ellas es muy fan de Melendi, así que la hermana ha aprovechado el momento para cumplir su sueño: “Queríamos cantar ‘Tu jardín con enanitos’ con Melendi”, ha dicho.

Melendi se sorprende mucho cuando los talents le piden cantar y no ha dudado en aceptar. El coach asturiano ha reconocido que le hace mucha ilusión.

Los tres han protagonizado un momento muy bonito al cantar ‘Tu jardín con enanitos’, uno de los temas más especiales del coach.

Carolina no ha podido evitar emocionarse y mucho. No ha podido ni seguir cantando la canción y lo ha tenido que hacer su hermana.

Melendi se ha dado cuenta de que estaba llorando y ha ido a abrazarla. ¡Sin duda ha sido uno de los momentos más especiales de la noche!