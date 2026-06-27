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Ana Mena destaca la valentía de Lola tras una actuación muy especial en La Voz Kids

La talent se subió al escenario para cantar ‘La mudanza’ de Niña Pastori en el escenario de La Voz Kids.

Lola de La Voz Kids

Ana Mena destaca la valentía de Lola tras una actuación muy especial en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Hay actuaciones que van más allá de la voz y consiguen llegar directamente al corazón. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Lola en los Asaltos de La Voz Kids. La talent se subió al escenario para interpretar ‘La mudanza’ de Niña Pastori y consiguió emocionar a coaches y asesores con una actuación llena de sentimiento y autenticidad.

Desde el primer momento, Lola defendió la canción con una naturalidad y una sensibilidad que hicieron que cada palabra cobrara un significado especial sobre el escenario. Su forma de interpretar el tema terminó conquistando a todos los presentes.

Ana Mena fue una de las más emocionadas tras escucharla cantar: “Te felicito porque hay que tener mucha valentía y tú la tienes”, le dijo la coach, destacando la forma en la que la talent se enfrenta a cada actuación.

La malagueña también quiso poner en valor el talento que Lola ha demostrado desde que llegó al programa: “Tienes un talento innato desde que naciste”, aseguró.

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