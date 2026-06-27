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Actuación | Asaltos

La actuación de Marco emociona a todo el plató de La Voz Kids y termina con una gran ovación

El talent conmueve a coaches y asesores con una delicada versión de ‘In The Stars’ en La Voz Kids.

Marco en La Voz Kids

La actuación de Marco emociona a todo el plató de La Voz Kids y termina con una gran ovación

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Celia Gil
Celia Gil
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Marco volvió a demostrar que tiene algo diferente sobre el escenario de La Voz Kids. El talent se enfrentó a los Asaltos interpretando ‘In The Stars’ de Benson Boone y consiguió crear uno de los momentos más emotivos de la noche gracias a una actuación llena de sensibilidad y verdad.

Desde los primeros acordes, la emoción fue creciendo en el plató. La voz única de Marco y la manera en la que conectó con la letra terminaron llegando directamente al corazón de los coaches y asesores. Ana Mena fue una de las más afectadas por la actuación y no pudo evitar emocionarse durante la interpretación. “Me pongo sensible”, confesó entre lágrimas.

Al finalizar la actuación, todo el plató se puso en pie para aplaudir al talent. “Qué bonito, Marco”, se escuchó decir entre los elogios de quienes acababan de presenciar uno de los momentos más especiales de los Asaltos.

Ana Mena quiso resumir lo que siente cada vez que escucha cantar a su artista con unas palabras muy significativas: “Hay algo que llevas dentro que no se puede explicar qué es, que no lo tiene todo el mundo, y es que eres muy especial”. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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