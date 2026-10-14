Así se encuentra el papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer: "Ha pasado buena noche y está tranquilo en el hospital"

Hay preocupación por la salud del papa tras conocerse la noticia de que León XIV tiene cáncer de pulmón. Este martes, en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, Robert Francis Prevost fue intervenido quirúrgicamente durante 90 minutos para extirparle un nódulo. Los médicos confirmaron sus sospechas con el diagnóstico: adenocarcinoma pulmonar.

Horas después de conocerse la noticia, el programa ha podido hablar en profundidad sobre los resultados de la intervención con el director de Religión Digital, Jesús Bastante.

Bastante ha contado que, tras la operación, el papa ha pasado "buena noche y que está tranquilo en el hospital".

Aunque ha señalado que están a la espera de que la Oficina de Prensa de la Santa Sede emita un parte médico, ha asegurado que las noticias recibidas hasta el momento han sido "tranquilizadoras".

"Al menos de momento no hay que preocuparse"

El periodista ha parafraseado las declaraciones de Diego González Rivas, cirujano torácico cuya técnica se utilizó para operar al papa, quien ha asegurado que "se va a recuperar rápido porque todo ha salido perfecto". "No hay que preocuparse, al menos de momento", ha añadido Bastante, transmitiendo un mensaje de calma.

Susanna Griso, ante estas palabras, ha recordado lo que el periodista Toni Bolaño había comentado sobre este tipo de cáncer: "Es el que requiere el tratamiento más largo, no se va a recuperar inmediatamente".

Bastante, volviendo a recurrir a las palabras del cirujano que desarrolló la técnica, ha defendido que "quitar un tercio del pulmón, si el paciente tiene capacidad pulmonar previa, probablemente no lo vaya a notar y no tenga así que utilizar radioterapia o quimioterapia".

En todo caso, el director de Religión Digital ha optado por esperar a los resultados de las biopsias antes de pronunciarse con seguridad.

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