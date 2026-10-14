El abogado de los Rochos, sobre el caso Biedma: "Es muy grave, hablamos de una jueza que tiene que ir con escolta"

El abogado de los Rochos, Juanjo Collado, ha respondido a las preguntas de Susanna Griso sobre quién era la familia Rocho, pero antes ha opinado sobre la persecución del PSOE contra los jueces en el caso Biedma.

"Me parece mal que el Consejo General del Poder Judicial no quiera hacer una declaración institucional en apoyo a una jueza que se ha sentido violentada y amenazada. A mí me parece mal, sinceramente. Al final el Consejo es uno, debe ir en favor de un miembro de esa judicatura, pero visto lo visto", explicaba Collado.

El propio abogado cuenta que es la segunda jueza de Extremadura que tiene que ir con escolta al juzgado, "hace muchos años no había una jueza con escolta, ella es la segunda".

¿Quién era la familia Rocho?

"La familia Rocho, es una familia que actualmente está de luto, que hace más de dos años le quitaron al marido de Cintia, lo asesinaron, ese crimen aún está por esclarecer. En diciembre de 2024 mataron al padre de Cintia, que también está por esclarecer. Y desde entonces es una familia, no digamos desestructurada, pero sí deshecha, porque ha perdido a dos piezas importantes dentro de esa familia. No hay nada, ni clan de narcotráfico, ni nada por el estilo", explica el propio abogado.

Miquel Valls le ha preguntado sobre si era una familia peligrosa, ya que se gestionaba una gran cantidad de drogas, a lo que, Collado ha respondido: "Vamos a ver, si es verdad que hubo una etapa previa, que hay una sentencia condenatoria por narcotráfico, no de todas las familias, sino de algunos, pero peligrosa en qué sentido, si las dos bajas, digámoslo así, son de la familia, es decir, ellos no tienen ningún muerto, no tienen absolutamente nada, lo único que tienen es dos pérdidas. Es que al final a los Rocho se les pinta como los malos, pero es que son las víctimas".

¿Se pidió daño físico o moral a Biedma?

A la pregunta de si se le pidió a los Rochos de hacer daño físico moral a la jueza, el abogado explica que él no estuvo presente en la reunión pero que en el informe se dice que hay que "eliminarla": "Obviamente cuando usa esos términos es porque vamos a una agresión física, entiendo yo, solamente por el contexto y por la expresión, vaya".

¿Usted cree que finalmente va a acabar imputado el Partido Socialista? Le preguntaban al propio abogado desde el plató de 'Espejo Público'.

"Hay cosas muy raras, en el sentido de ¿por qué el Consejo General del Poder Judicial no apoya a Beatriz? ¿Por qué el hijo de Cintia, teniendo pruebas de que no ha hecho absolutamente nada, que es inocente, está en prisión? ¿Por qué Fiscalía mantiene ese enrocamiento con el hijo de Cintia? ¿Siguen operando las cloacas todavía? Pues no lo sé, la Fiscalía de ¿Quién depende?. No lo digo yo, lo sabemos todos", finaliza.

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