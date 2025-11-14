Antena 3 LogoAntena3
¿Resolver o ir a por el bote? El dilema de Fran en La ruleta de la suerte

Fran cierra un muy buen programa resolviendo el último panel sin arriesgar al Bote.

El dilema de Fran

Arancha Mela
El panel con Bote es en el que más dinero se han podido llevar los concursantes y Fran lo ha comenzado usando el gajo de Todas las vocales. Con un inicio muy prometedor, el concursante ha querido ir poco a poco sin arriesgar ni en las tiradas ni en la selección de letras.

Hasta la última consonante, Fran no ha podido descifrar el panel completo, pero cuando lo ha tenido claro no ha querido arriesgar a por el Bote. De todos modos, Fran ha conseguido un gran premio que le ha catapultado a La gran final.

