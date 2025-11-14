¡Buenísimo! Joaquín Padilla ‘arrasa’ con esta increíble versión

Antes de anunciar el panel, Jorge Fernández le ha advertido al cantante de la compleja canción que iba a tener que interpretar. “Ni ella lo hace” ha dicho el presentador antes de anunciar la canción de Talía.

Después de que Fran resolviese el panel, la banda ha deleitado a todos con la larga y complicada canción. Jorge Fernández ha sido quien más a celebrado el temazo de su compañero. “Yo creo que es lo más difícil que has hecho en todos los años que llevas aquí”, le ha dicho el presentador al cantante.

Revive la canción en el vídeo.