“Venga Jorge, no me líes”: Elena se arriesga y resuelve con 2.850 euros tras caer en la casilla de los 1.000 euros

Elena ha tenido un golpe de suerte al caer en la casilla de los 1.000 euros y ha multiplicado su marcador con la letra “L”, que aparecía tres veces en el panel. Con 3.000 euros acumulados, ha optado por comprar las vocales “e”, “a” y “o” para ver si con ellas conseguía alguna pista.

Después de esta estrategia se le ha encendido la bombilla y no ha dudado en lanzarse a resolver. Jorge Fernández ha intentado hacerla dudar preguntándole: “¿Qué son las bodas de algodón?”. Pero Elena lo tenía tan claro que no ha dudado ni por un segundo de su respuesta: “Venga, Jorge, no me líes”, le ha dicho, con ganas de tener el dinero en sus manos.

La concursante se ha llevado un olón de 2.850 euros, poniéndose en primera posición. Mientras Jorge explicaba que las bodas de algodón simbolizan la delicadeza y la pureza en el matrimonio, Joaquín no ha podido evitar hacer un comentario que ha sacado más de una risa en el plató: “¡Qué país, ya no sabemos qué celebrar!”. Y es que, en España, cualquier excusa es buena para una fiesta.

Elena se ha colocado con 3.175 euros después de esta gran jugada. ¿Conseguirán sus compañeros alcanzarla? ¡No te pierdas este momentazo!