Conejo al ajillo económico con boniatos crujientes: una receta de Arguiñano, ligera y llena de sabor

Arguiñano propone una receta económica y ligera que combina conejo al ajillo y boniatos fritos para cuatro personas. El conejo, bajo en grasa y sabroso, se cocina en una tartera con aceite, ajo sin pelar, laurel, romero y tomillo. Tras dorarlo unos minutos, se añade vino de Jerez y se deja reducir aproximadamente diez minutos.

En paralelo, los boniatos se pelan, se cortan en bastones y se fríen en abundante aceite hasta dorarse por fuera y hacerse por dentro. Después se escurren, se sazona y se espolvorea con perejil picado. Para servir, se combina el conejo con los boniatos y se añade perejil como toque final.