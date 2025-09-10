Antena 3 LogoAntena3
Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

El periodista detalla las condiciones que se encontró en uno de los negocios del padre de Begoña Gómez. Paco Narváez también comparte la sorpresa que vivió años después cuando vio que Begoña se había convertido en la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Paco Narváez

Andrés Pantoja
El primer encuentro del periodista Paco Narváez con Begoña Gómez se produjo con motivo de su trabajo, en el departamento comercial de una revista en la que se publicitaron las saunas propiedad de la familia de la mujer de Pedro Sánchez. Según ha afirmado anteriormente Begoña era la encargada de las finanzas y pagaba mediante sobres que contenían dinero en metálico. El era el encargado de cobrar la publicidad de varios anunciantes.

"Me sentía muy incómodo"

"Conozco a Begoña como conocía a Sabiniano, tuve dos conversaciones", ha afirmado Paco, que ha explicado el modus operandi que tenía que seguir en los establecimientos de Sabiniano, padre de Begoña, que no le resultaba agradable.

"Yo me sentía muy incómodo por todo lo que veía en la Sauna", decía el periodista, por el estado de suciedad, de la sauna que recuerda como un lugar sórdido: "Una sauna sórdida, sucia, muy guarra, muy yo creo que hecha para la gente que podía ir allí".

"Había menores"

Paco explica que conocían a Begoña como 'la chica'. Ella era, según cuenta, la persona encargada de publicitar las saunas y satisfacer los pagos a los medios.

Pero la afirmación de mayor calado que hacía el periodista era la de la presencia de menores de edad en el interior del local: "Había menores". Además Narváez ha respondido afirmativamente cuando Susanna Griso le ha preguntado si esos menores que intuyó él, estaban "dedicados a la prostitución, prostituidos".

Paco Narváez

Paco Narváez cuenta lo que vio cuando conoció a Begoña Gómez en una de las saunas de su padre: "Había menores"

