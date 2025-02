Sara cae en la casilla del Me lo quedo y le quita el gran premio y los 200 euros a su compañero Adrián

Sara ha caído en el Me lo quedo y le ha venido que ni pintado porque ¡vaya gajos los de sus compañeros! Aun así, la concursante no ha querido utilizarlos todavía y se ha esperado al momento perfecto.

La tensión se respiraba en el plató y es que Raquel y Adrián estaban expectantes por saber quién era el elegido. Sara todavía no se sabía el panel y tampoco había dado ninguna señal de utilizar el Me lo quedo.

A pesar de que el público le animaba a utilizar el gajo, no ha sido hasta el panel exprés cuando la concursante ha dado señales y ha optado por no levantarlo para utilizar el Me lo quedo después, ¡vaya estrategia!

Finalmente se ha decidido y lo ha utilizado. A pesar de que Adrián estaba cruzando los dedos para no ser el elegido, no se ha librado, y es que quién se resiste al gran premio y 200 euros.

Raquel se ha librado de una buena y es que sus gajos también eran bastante atractivos, pero Sara ha optado por la tarjeta regalo valorada en 700 euros y otros 200 euros más que había acumulado Adrián. Veremos cómo termina este panel, pero de momento, ¡revive esta gran jugada de Sara!