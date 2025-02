¡Qué mala pata! Miquel falla el panel por una letra y pierde el gran premio y 500 euros

Miquel ha perdido el turno nada más empezar el panel y aunque no tenía dinero y el público le ha dicho que no se precipitara, él ha hecho de oídos sordos y ha usado el súper comodín.

Menos mal que su suerte ha ido a mejor y esta vez en lugar de perder el turno, ha caído en la primera parte del gran premio, ¡pero por los pelos! De todas maneras, si algo ha demostrado Miquel es que le gusta arriesgarse porque ha vuelto a rozar el Pierde turno, pero se ha librado de nuevo.

Miquel tenía en mente conseguir la segunda parte del gran premio y no ha parado hasta que lo ha conseguido. Aunque en el primer y en el segundo intento no ha tenido suerte, ¡a la tercer va la vencida!, y Miquel lo ha levantado con mucho orgullo, ¡y para no!, porque es ¡una consola portátil de 800 euros!

Ha caído en la casilla del Me lo quedo, que le puede venir de maravilla para cuando sus compañeras acumulen algo más de dinerito o gajos. Tras comprar algunas vocales, se ha lanzado a resolver con 500 euros, el gran premio y el Me lo quedo, pero quizás se ha precipitado. ¡Miquel ha fallado el panel por una letra!

¡Vaya panelazo podría haberse llevado!, y es que ya lo tenía prácticamente en sus manos. Nada más decir: “irse”, Jorge Fernández le ha cortado y ya no le quedaban comodines porque lo ha utilizado nada más empezar el panel. ¡Qué mala suerte! Veremos que se avecina, pero de momento, ¡no te pierdas este momentazo!