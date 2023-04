¡En pleno centro del bote! Gonzalo consigue 1.425 euros tras unas tiradas muy sacrificadas

Gonzalo no ha parado hasta conseguir lo que se ha propuesto nada más empezar este panel con bote de ‘La ruleta de la suerte’. El concursante no tenía mucho que perder, tan solo 50 euros, así que ha hecho caso al público y muy decidido ha ido a por el bote. Tras varios intentos fallidos y estar muy cerca de conseguirlo, Gonzalo no se daba por vencido.

Pero está demostrado en este programa que quien la sigue la consigue y así le ha ocurrido a él. En una de ellas, consigue caer de pleno en el bote y su emoción no decía todo. Jorge Fernández acude a su atril para abrazarle y compartir su felicidad. De esta manera, Gonzalo consigue 1.425 euros y resuelve por todo lo alto. ¡La valentía mueve montañas!