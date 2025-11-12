MEJORES MOMENTOS | 12 DE NOVIEMBRE
¿Renuncia al bote? Dani se conforma con 3.000 euros y ‘decepciona’ a Jorge Fernández
El concursante ha tenido claro que no quería arriesgar más y ha preferido pájaro en mano a ciento volando.
El concursante del atril rojo había llegado dispuesto a perseguir el Bote, pero, tras algunas tiradas desafortunadas, Dani ha decidido dejarlo y centrarse en asegurar más dinero. Jorge Fernández no ha podido ocultar su decepción.
El presentador ha intentado animar a Dani para que tirase la ruleta alguna vez más en busca del Bote, pero pronto se ha dado cuenta de que ni él ni el público lograrían convencer al concursante.
Finalmente, ambos se han rendido, Jorge ha dejado de insistir a Dani y este ha renunciado al Bote, se ha conformado con 3.000 euros. ¡Pincha en el vídeo de arriba y no te pierdas este momento!
