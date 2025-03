Tras mucha persistencia, Manu ha conseguido hacerse con el Super comodín: “Tenía que sacarlo, no me lo podía creer”

Manu tenía 475 euros, y aunque se sabía la respuesta, lo tenía claro: el quería el comodín sí o sí. A pesar de estar varias ocasiones pensando en si resolver o seguir tirando, no ha sido hasta que ha tenido el Super comodín en sus manos cuando se ha lanzado definitivamente.

Aunque sus tiradas estaban siendo impecables, el concursante ha caído en el Pierde turno, pero menos mal que tenía un comodín que le ha salvado de un buen disgusto. A pesar de que había riesgo de perder todo su esfuerzo, el ha querido darlo todo hasta el final y ha seguido tirando.

Aunque la letra oculta se le ha resistido, ha conseguido acumular más dinerito y además con éxito, porque ha acabado logrando el Super comodín que le vendrá de maravilla para futuros bachecillos.

Tras mucha persistencia, ha resuelto con 600 euros: “Tenía que sacarlo, no me lo podía creer”, ha dicho Manu, haciendo referencia a la frustración que ha vivido durante la jugada. ¡Lo importante es que lo ha conseguido!, no te pierdas este panel que le ha costado a Manu sudor y lágrimas.