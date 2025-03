“Me mataría a mí mismo en el sofá de mi casa”: Isma pierde su oportunidad de pasar a la final

Isma ha luchado con todas sus fuerzas para convertirse en finalista, pero el panel le ha puesto las cosas difíciles. Primero ha intentado ir por la parte restante del Gran premio, pero no ha habido suerte. Con 200 euros más, se habría asegurado su pase a la final, pero como no se sabía la respuesta, ha decidido ir a por todas y ha caído en el bote.

Parecía la jugada perfecta, pero había un problema: no se sabía la respuesta. Aunque solo le faltaban dos letras para completar el panel, no había manera, ¡de la primera palabra no tenía ni idea! Con 1.850 euros del bote y 650 euros acumulados, la presión era máxima: “Me van a matar”, ha repetido varias veces, consciente de la situación.

Ha intentado ganar tiempo y seguir sumando dinero con la esperanza de que la inspiración llegara en algún momento, pero el panel se le ha atrancado y ha perdido el turno: “Me mataría a mí mismo en el sofá de mi casa”, ha comentado frustrado. Aun así, ha querido seguir intentándolo y ha consumido su comodín con esperanzas de encontrar la claridad en algún momento.

Otra opción era caer en los 150 euros y superar a Adelia para coronarse como finalista y lo ha ¡conseguido!, pero seguía en las mismas. En el último momento, ha dicho la letra “b” para ver si colaba, pero “Piba caramelizada” no parece una comida muy comestible.

Finalmente, con 800 euros en su marcador y sin la posibilidad de convertirse en finalista, Isma ha visto cómo se le escapaba su última oportunidad. A pesar de todo, el concursante ha protagonizado un momento que ha hecho reír y a la vez desesperarse a todo el plató. ¡Dale al play y revívelo!