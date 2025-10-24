Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”

Sergio se ha esforzado muchísimo en esta jugada, lo ha perdido todo en varias ocasiones, pero nunca la esperanza. Sin embargo, el concursante del atril amarillo no ha conseguido salir de la mala racha en la que se ha visto envuelto.

Cris ha sabido aprovechar la oportunidad como hubiera hecho cualquier concursante, pero Jorge Fernández ha sentido mucha pena por Sergio: “Después de tanto sufrir, este panel tenías que haberlo resuelto tú”.

