Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”

El esfuerzo del concursante no le ha servido de mucho en este panel, aunque parecía estar a punto de acertarlo.

Jorge Fernández lamenta la mala suerte de Sergio: “Después de tanto sufrir, tenías que haberlo resuelto tú”

Arancha Mela
Publicado:

Sergio se ha esforzado muchísimo en esta jugada, lo ha perdido todo en varias ocasiones, pero nunca la esperanza. Sin embargo, el concursante del atril amarillo no ha conseguido salir de la mala racha en la que se ha visto envuelto.

Cris ha sabido aprovechar la oportunidad como hubiera hecho cualquier concursante, pero Jorge Fernández ha sentido mucha pena por Sergio: “Después de tanto sufrir, este panel tenías que haberlo resuelto tú”.

¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

