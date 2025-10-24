Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, hablamos con un testimonio clave para entender el robo a Iker Casillas

La empleada del hogar de Iker Casillas y su pareja han sido detenidos por robar relojes de la casa de Iker Casillas y sustituirlos por réplicas falsas. ¿Cómo se dio cuenta el futbolista del cambiazo?

cebo

Iker Casillas ha sido víctima de un robo que ha copado multitud de titulares. Ha sido su propia empleada del hogar y su pareja, que era el vigilante de seguridad, los que le habría robado varios relojes de lujo.

La detenida se dedicaba a sustituir cinco relojes valorados en 50.000 euros por réplicas, hasta que el exfutbolista se dio cuenta. Fue entonces cuando la policía, después de tenderle una emboscada a la empleada del hogar, logró que confesara.

Hoy, hablamos con el relojero de Iker Casillas, un testimonio clave en esta historia. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 en Antena 3!

