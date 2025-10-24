Esta tarde en Y ahora Sonsoles, hablamos con un testimonio clave para entender el robo a Iker Casillas

Iker Casillas ha sido víctima de un robo que ha copado multitud de titulares. Ha sido su propia empleada del hogar y su pareja, que era el vigilante de seguridad, los que le habría robado varios relojes de lujo.

La detenida se dedicaba a sustituir cinco relojes valorados en 50.000 euros por réplicas, hasta que el exfutbolista se dio cuenta. Fue entonces cuando la policía, después de tenderle una emboscada a la empleada del hogar, logró que confesara.

