Primeras imágenes de la empleada del hogar y el vigilante de seguridad detenidos por robado a Iker Casillas

Ambos han sido detenidos por robarle cinco relojes a Iker Casillas y cambiarlos por réplicas falsas. En Y ahora Sonsoles te mostramos las imágenes.

El exfutbolista Iker Casillas ha sufrido un robo de película: su propia empleada del hogar, junto a su pareja, el vigilante de seguridad de la urbanización, le habrían robado cinco relojes de lujo valorados en 200.000 euros.

Ambos han sido detenidos después de que la policía le tendiera una emboscada a la empleada del hogar y esta confesara su implicación en el crimen. Su modus operandi consistía en robarle relojes y sustituirlos por réplicas falsas hasta que Casillas se dio cuenta.

En Y ahora Sonsoles te mostramos las primeras imágenes en exclusiva de los detenidos. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

