Exclusiva
Primeras imágenes de la empleada del hogar y el vigilante de seguridad detenidos por robado a Iker Casillas
Ambos han sido detenidos por robarle cinco relojes a Iker Casillas y cambiarlos por réplicas falsas. En Y ahora Sonsoles te mostramos las imágenes.
Publicidad
El exfutbolista Iker Casillas ha sufrido un robo de película: su propia empleada del hogar, junto a su pareja, el vigilante de seguridad de la urbanización, le habrían robado cinco relojes de lujo valorados en 200.000 euros.
Ambos han sido detenidos después de que la policía le tendiera una emboscada a la empleada del hogar y esta confesara su implicación en el crimen. Su modus operandi consistía en robarle relojes y sustituirlos por réplicas falsas hasta que Casillas se dio cuenta.
Más Noticias
- La estafa que le costó el matrimonio a Antonio Jesús: "Te insisten todos los días por teléfono hasta que te convencen"
- Antonio Tejero recibe el alta hospitalaria: "Su hijo dice que evoluciona despacio, pero va bien"
- Joyero amigo de Iker Casillas, tras el robo de sus relojes: "Él tiene muchos de titanio y si le das el cambiazo se nota mucho"
En Y ahora Sonsoles te mostramos las primeras imágenes en exclusiva de los detenidos. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
Publicidad