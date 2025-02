“Me lo he inventado”: El comodín salva a Raquel de perder 1.325 euros tras un error en la lectura

¡Vaya panel que se está marcando Raquel! La concursante tiene 825 euros, pero todavía no se sabe la respuesta. Aunque ha estado a punto de caer en la quiebra, se ha librado por los pelos, y eso que no ha mirado hacia donde tiraba.

El público le ha animado a levantar la doble letra y se ha puesto con 1.325 euros en un segundo ¡Ahora solo quedaba resolver! En esto no ha tenido tanta suerte porque los nervios le han jugado una mala pasada y Raquel ha fallado el panel por un error de lectura. ¡Menos mal que tenía un comodín!, y como era de esperar, no ha dudado ni un segundo en utilizarlo.

Raquel no ha querido ni volver a tirar, ya era consciente de donde había fallado y se ha limitado a responder otra vez y esta vez ¡ha acertado! Vaya panel y que suerte ha tenido la concursante, porque perderlo por esa tontería hubiera sido una pena.

“Me lo he inventado”, ha dicho a propia Raquel. Y es que la concursante se sabía el panel, pero se ha liado a la hora de decirlo. De vaya una se ha librado, y no solo eso, además ha conseguido un super comodín que le vendrá de lujo si vuelve a cometer un fallito de estos ¡Dale al play para no perdértelo!