"Que desagradable...": Las palabras de Jorge Fernández explicando un panel extraño

Uno de los paneles del programa de hoy iba relacionado con películas, la pista que nos decía Jorge Fernández era 'el último boy scouts'.

El concursante José ha resuelto un panel que nos llevaba mundo del cine. Después de que el participante adivinara la resolución, 'si sobrevivo a este caso voy a ponerme a bailar', Jorge ha explicado una escena dejando a la gente con un mal gusto en el cuerpo.

Entre dudas, no sabía si decir una frase que le gustaba más de película o no, pero al final se ha animado. "Me gustaría meterte un paraguas por el culo y abrirlo", aunque rápidamente se ha arrepentido. "Que imagen...", eran las palabras de Jorge después de decir la frase. ¡Disfruta uno de los mejores momentos de la 'Ruleta de la suerte' en el video!